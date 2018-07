Ronaldo in Turin - «Bring uns die Champions-League!»

Anzeige

Turin (dpa) - Der Weltfußballer Cristiano Ronaldo ist nach seiner Verpflichtung durch Juventus Turin zu einem Medizin-Check im Ärztezentrum des italienischen Rekordmeisters eingetroffen.

Der Portugiese wurde dort von Hunderten Fans empfangen, die seit den frühen Morgenstunden auf den Star gewartet hatten. Die Juve-Anhänger skandierten: «Bring uns den Champions-League-Titel!» Ronaldo winkte den Fans zu und gab Autogramme.

Der Torjäger hatte die Anhänger seines neuen Clubs am Sonntag überrascht und war viel früher als erwartet in Turin gelandet. Der 33-Jährige war unter anderen von seiner Freundin Georgina Rodriguez begleitet worden. «Schaut her, wer gerade in Turin angekommen ist», twitterte Juve.