Ronaldo zurück mit Doppelpack

Mailand.Die AC Mailand bleibt dank eines spektakulären Tores von Zlatan Ibrahimovic Tabellenführer der Serie A. Der 18-malige italienische Fußball-Meister setzte sich am Sonntag mit 2:1 (1:0) bei Udinese Calcio durch. Der 39 Jahre alte Ibrahimovic traf in der Schlussphase per Fallrückzieher zum 2:1 (83. Minute). Ein erfolgreiches Comeback nach seiner Corona-Erkrankung feierte Superstar Cristiano Ronaldo, der beim 4:1 (1:1) von Juventus Turin bei Aufsteiger Spezia Calcio nach seiner Einwechslung doppelt traf.

Seit Mitte Oktober hatte der Portugiese dem Serienmeister wegen seiner Corona-Infektion gefehlt, am Freitag hatte Juve dann seine Genesung verkündet. Der 35-Jährige hatte mit seinen beiden Treffern (59./76./Foulelfmeter) großen Anteil am ersten Juve-Erfolg in der Liga seit Anfang Oktober.

Die übrigen Tore für das Team von Andrea Pirlo erzielten Alvaro Morata (14.) und Adrien Rabiot (68.), Tommaso Pobega glich zwischenzeitlich aus (32.). Mit zwölf Punkten aus sechs Spielen kletterte Juve in der Tabelle auf Rang zwei hinter Milan. dpa

