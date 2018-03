Rosa Kirchgässner siegt im Hürdenlauf

Anzeige

Mit vier Siegerpokalen kehrten die badischen Athleten und Athletinnen vom neunten Länderhallenvergleich der Jahrgänge U18 und U16 zurück.

Alle vier badischen Teams gewannen ihre Mannschaftswertungen in Metz (Frankreich) beim ausrichtenden Landesverband Moselle. Sie traten gegen Auswahlmannschaften aus der französischen Region Moselle, dem Saarland, Baden und der Pfalz an.

Dabei wurden innerhalb der jeweiligen Altersklassen in der Kategorie wU16 drei Einzeltitel, in der mU16 und der wU18 vier Einzeltitel sowie in der mU18 sechs Einzeltitel errungen.