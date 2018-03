Rote Unterwäsche und euphorisierte Japaner

Anzeige

Dresden bei Frauen favorisiert

Heynen setzt viel auf deutsche Spieler, wie den jungen David Sossenheimer, der das Pokalwochenende in unmittelbarer Nähe mit seinem Vater Christian erleben wird. Der Papa ist Co-Trainer beim VC Wiesbaden, der im Finale der Frauen gegen Dresden in der Außenseiterrolle ist. Für die Hessen ist es die zweite Endspielteilnahme, die Sachsen streben den fünften Pokaltitel an. In der Liga ist Dresden die aktuell zweitstärkste Kraft hinter Stuttgart, bekam aber zuletzt Grenzen aufgezeigt. Im Viertelfinale des CEV-Cups siegte Stuttgart auswärts und am Mittwoch zuhause gegen den DSC. Wiesbaden zeigte mit einem Fünf-Satz-Sieg bei Meister Schwerin, dass es nicht unterschätzt werden darf. VCW-Coach Dirk Groß wird die Devise ausgeben: „Lasst es uns genießen.” Aber verstecken will er sich keinesfalls: „Auch ein Floh kann einem großen Hund Probleme bereiten.”

Im Halbfinale in Stuttgart hatte sein Team „das bis dahin beste Spiel der Saison gemacht, die Schwaben konnten die Final-Shirts wieder einpacken“. Für die Reise nach Mannheim hat Groß zudem eine Hoffnung im Gepäck: „Statistisch gesehen gewinnen Mannschaften in Rot öfter. Dresden spielt in Rot. Vielleicht werden wir rote Unterwäsche tragen.“

