Rückkehr im November

Dallas.Der Siegeszug von Dennis Schröder und die Oklahoma City Thunder ist gestoppt. Die Dallas Mavericks sorgten durch ein überraschendes 111:96 für die erste Thunder-Niederlage nach zuvor sieben erfolgreichen Matches in Serie und zeigten sich formverbessert.

Insbesondere ein überragender NBA-Rookie Luka Doncic, aber auch ein guter Basketball-Nationalspieler Maxi Kleber machten den Unterschied. Dazu rückt auch das Comeback von Superstar Dirk Nowitzki näher. „Die letzten zehn Tage waren sehr ermutigend“, erklärte der Würzburger und hofft womöglich auf den ersten Saisoneinsatz noch im November. „Es dauert leider viel zu lange. Immer, wenn ich die Belastung erhöht hatte, gab es einen Rückschlag. Die letzten zehn Tage machen mich aber hoffnungsvoll.“

Nowitzki wurde im April am Knöchel operiert und arbeitet seitdem an einer Rückkehr und seinem Premierenauftritt in seiner 21. NBA-Saison. Nowitzki schwärmte während der Partie gegen die Thunder als Co-Kommentator im US-Fernsehen über die Leistung seiner Mavs. „Das war stark“, sagte der 40-Jährige. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 12.11.2018