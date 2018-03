Rückkehr zu den Wurzeln

Anzeige

Es wird also auch eine Zeit der Rückbesinnung, wenn die paralympische Bewegung dreißig Jahre später wieder in Südkorea zu Gast ist, nun in einer der modernsten Industrienationen weltweit. Am Freitag werden in Pyeongchang die zwölften Winterspiele eröffnet. 670 Athleten aus 45 Ländern gehen in sechs Sportarten an den Start, 80 Goldmedaillen werden vergeben. Das deutsche Team mit seinen 20 Sportlern und vier Begleitläufern wurde am Sonntag von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verabschiedet. „Unser Eindruck von der Organisation in Korea ist sehr gut, aber wir haben auch nichts anderes erwartet“, sagt Karl Quade. Seit 1996 steht der Sportwissenschaftler den Paralympiern zum zwölften Mal als Chef de Mission vor.

Karl Quade hat in etlichen Gesellschaften den Einfluss der Paralympics auf die Rechte behinderter Menschen wahrgenommen. In Südkorea waren sie über Jahrzehnte wie Aussätzige behandelt worden. Auch, weil die japanische Kolonialmacht bis 1945 an eine „starke Rasse“ glaubte. Mit dem Aufbau des Sozialstaats wurden Gesetze erlassen, medizinische Konzepte geschrieben, spezielle Einrichtungen gebaut.

Trotzdem hat der Standard noch nicht das Niveau anderer Industrienationen erreicht. Südkorea ringt mit seiner konfuzianischen Vergangenheit, zum Beispiel mit der traditionellen Ahnenverehrung, sagt der südafrikanische Forscher Casper Claassen, der in Seoul Koreanische Geschichte und Kultur studiert hat: „Eltern stecken viel Geld in die Bildung ihrer Kinder. So können sie sicherstellen, dass sie im hohen Alter von ihnen unterstützt werden. Darauf stützt sich auch das Pflegesystem. Diese Philosophie kennt aber keinen Plan für Eltern, die sich lebenslang um ein behindertes Kind kümmern müssen.“

Das Hierarchiesystem des Konfuzianismus setzt Unterschiede zwischen Menschen quasi voraus. So erleben Menschen mit Behinderung mitunter Abneigung oder Mitleid. Auch der Buddhismus hat einen gewissen Einfluss: Danach werden Behinderungen auch als Strafe für ein früheres Leben betrachtet. „Viele behinderte Menschen fühlen sich isoliert“, sagt Casper Claassen. „Die Armutsrate ist doppelt so hoch wie bei anderen Minderheiten.“

Über Monate waren die Organisatoren der Paralympics für Infoveranstaltungen unterwegs. Bislang wurden 212 000 Tickets verkauft, 96,5 Prozent des Kontingents. Dennoch ist es nicht ausgeschlossen, dass die Tribünen ähnlich leer bleiben wie bei den Olympischen Spielen. Sportlich werden die Südkoreaner allenfalls in den Eissportarten glänzen, eventuell im Schlittenhockey, wo auch Spieler mit US-Wurzeln für den Gastgeber auflaufen.

In Europa setzt sich langsam das Modell der Inklusion durch, die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung, in Bildung, Medizin, auch in ersten Sportverbänden. In Südkorea haben die Paralympier noch einen ausgeprägten Sonderstatus. In einem Vorort von Seoul beherbergen sie eines der weltweit größten Trainingszentren im Behindertensport. Zum Austausch mit nichtbehinderten Sportlern kommt es selten.

Nordkorea erstmals dabei

Die kommenden Tage dürften von Diplomatie geprägt sein. Erstmals wird Nordkorea an den Winter-Paralympics teilnehmen. Dafür hatte IPC-Präsident Andrew Parsons schon 2017 bei Südkoreas Präsident Moon Jae-in vorgesprochen. In wohl keinem Land werden behinderte Menschen so schlecht behandelt wie in Nordkorea. Dass die Eröffnungsfeier darauf eingehen wird, ist unwahrscheinlich.

