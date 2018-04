Rückschlag für Hamilton: Strafe bremst Jagd auf Vettel

Anzeige

Sakhir (dpa) - Ein Getriebe-Defekt an Lewis Hamiltons Silberpfeil erhöht Sebastian Vettels Chancen auf den zweiten Sieg im zweiten Formel-1-Rennen der Saison.

Am späten Freitagabend musste Mercedes den regelwidrigen Tausch des Bauteils vor dem Abschlusstraining in Bahrain einräumen und rechnet nun damit, das Hamilton am Sonntag beim Grand Prix in Sakhir fünf Plätze weiter hinten starten muss. Ein Hydraulik-Leck habe nicht repariert werden können, teilte ein Teamsprecher mit. Den Regeln zufolge muss ein Getriebe eigentlich sechs Rennen halten, ehe es gewechselt werden darf.

Die Hoffnung von Titelverteidiger Hamilton, Auftaktsieger Vettel am Sonntag mit einem Erfolg in der Wüste gleich wieder von der WM-Spitze verdrängen zu können, ist damit deutlich gesunken. Schon beim Training am Freitag war Mercedes nicht wie gewohnt in Fahrt gekommen. Bei Rennbedingungen unter Flutlicht waren Vettel und Ferrari-Kollege Kimi Räikkönen als Tagesbester deutlich schneller als Valtteri Bottas und Hamilton in den Silberpfeilen auf den Plätzen drei und vier.