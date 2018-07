Rummenigge hält Festhalten an Löw für richtig

Anzeige

München (dpa) - Trotz des WM-Debakels hat Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge das Festhalten an Joachim Löw als Bundestrainer begrüßt und traut ihm auch den Neustart zu.

«Man sollte Jogi Löw die Chance geben, er hat zwölf Jahre lang einen überragenden Job gemacht», sagte Rummenigge am Freitag in München über den Weltmeistercoach von 2014. Deutschland war in Russland als Titelverteidiger schon in der Vorrunde gescheitert.

«Einem solchen Mann ist man dann trotzdem auch ein Stück weit zur Dankbarkeit verpflichtet und deshalb ist es in dieser Richtung die richtige Entscheidung, Jogi Löw weiterhin mit der Betreuung zu beauftragen», sagte der Vorstandschef der Münchner.