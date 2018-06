Anzeige

Die Badische Sportjugend bietet vom 3. bis 5. August an der Sportschule Schöneck in der Fächerstadt Karlsruhe die Fortbildung zu dem Thema „Rund um den Ball“ in Kooperation mit den Ballsportverbänden Basketball, Fußball, Handball und Volleyball an.

Angesprochen mit dieser Veranstaltung sind all jene, die Interesse an vielseitigen Trainingsformen mit dem Ball haben.

Anmeldeschluss 11. Juli

Eine Teilnehmergebühr inklusive Übernachtung und Verpflegung muss entrichtet werden. Anmeldeschluss ist im Übrigen der 11. Juli.