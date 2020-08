Runterfahren für Olympia-Angriff

Die Olympischen Spiele in Tokio sind zwar noch ein Jahr entfernt, Malaika Mihambo richtet jedoch schon jetzt den Fokus auf diesen Karrierehöhepunkt. In der aktuellen Saison, in der kein internationaler Wettkampf auf dem Programm steht, startet die Weitspringerin der LG Kurpfalz mit einem verkürzten Anlauf.

„Im Hochleistungssport ist es ganz wichtig, in Wellenformen zu trainieren. Der Mensch funktioniert so, dass er sich Sachen sehr schnell anpasst“, sagt Uli Knapp. Der Bundestrainer arbeitet in diesem Jahr intensiv mit Mihambo zusammen, da sie ihre USA-Pläne aufgrund der Corona-Pandemie aufschieben musste. „Wenn wir mit Malaika permanent die gleiche Trainingsintensität fahren, springt sie nicht immer 7,30 Meter, sondern ihr Körper würde sich anpassen und vielleicht mit einer Verletzung reagieren. Deshalb reduzieren wir die Belastung etwas. Für Malaika kann das Corona-Zwischenjahr sogar heilsam sein und sie noch weiter nach vorn bringen“, betont Knapp.

Klar ist: Wer kürzer anläuft, springt auch kürzer. Weiten von über 7 Meter, die bei Mihambo im vergangenen Jahr Standard waren, sind 2020 nicht zu erwarten. „Die Reduzierung des Anlaufs auf 16 Schritte ist der sichere Weg, um eine Olympia-Vorbereitung nicht zu gefährden“, sagt Knapp. „Malaika kann Weiten zwischen 6,60 und 6,70 Meter erreichen, wenn sie optimal und technisch sauber springt.“ cr

