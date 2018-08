Rush zu den Merlins

Anzeige

Brion Rush ist der nächste Neuzugang der „Hakro“-Merlins Crailsheim für die kommende Saison in der Basketball-Bundesliga. Der Guard spielte vergangene Saison für die BG Göttingen und legte dort mehrere Bestwerte in Sachen Punktausbeute auf.

Insgesamt war Brion Rush siebtbester Scorer der BBL 2017/2018 (16,4 Pkt/Spiel) und hatte als Topscorer seiner Mannschaft maßgeblichen Anteil am Klassenerhalt der Göttinger. Wirft man einen genaueren Blick in die Statistik, zeigt sich gar, dass kein Spieler der Liga einen besseren Punkteschnitt pro 40 Minuten Spielzeit aufwies (26,1). Auch 5,2 Dreier/40 Minuten bedeuteten einen Ligabestwert. „Seine Offensivstärke ist unglaublich, zudem bringt Brion Erfahrung auf dem höchsten Level mit. Ebenso wichtig ist und bleibt aber, dass ein Spieler zu unserer Spielidee und zum Rest des Teams passt,“ so Headcoach Tuomas Iisalo.

Seinen auffälligsten Auftritt im Veilchen-Trikot hatte Rush zweifelsohne beim Spiel gegen den FC Bayern München. Satte sieben Würfe versenkte der 1,86 Meter große Scharfschütze von jenseits der Dreipunktelinie und erzielte allein 35 der 72 Göttinger Punkte bei der knappen Niederlage gegen den späteren Deutschen Meister. Nun kehrt der 33-Jährige ins „Ländle“ zurück, wo er in der Saison 2014/2015 bereits für „ratiopharm“ Ulm auf Korbjagd gegangen war.