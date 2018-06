Russen feiern 5:0-Helden und träumen vom Achtelfinale

Anzeige

Moskau (dpa) - Gerhard Schröder gratulierte Wladimir Putin begeistert per Handschlag, Nicolas Sarkozy umarmte den strahlenden Kremlchef sogar. Russlands Präsident hatte nach dem 5:0-Kantersieg des WM-Gastgebers gegen Saudi-Arabien gar nicht genug Hände, um alle Glückwünsche entgegenzunehmen.

Wie in einer Endlosschleife flimmerten die Bilder aus dem VIP-Bereich des Moskauer Luschniki-Stadions am Freitag über den Bildschirm. Am Triumph im Auftaktspiel konnten sich die Russen im Staatsfernsehen auch am Tag danach nicht satt sehen.

Das Riesenreich feierte den zweithöchsten Sieg in der Geschichte der WM-Eröffnungsspiele kräftig. In vielen Städten zogen euphorische Fans singend und Fahnen schwenkend nachts durch das Zentrum. Bei einem Autokorso in Moskau fuhr ein dressierter Braunbär mit. Sogar im WM-Spielort Jekaterinburg an Russlands Grenze zu Asien wälzte sich eine zäh abfließende Blechlawine durch das Zentrum. Immer wieder versicherten sich Fans, dass es kein Traum ist. 5:0 für Russland - ein Ergebnis, das viele wohl nur vom Nationalsport Eishockey kennen.