Russland gesteht Manipulation

Anzeige

In dem Schreiben wird zudem betont, dass Russland die Lehren aus dem durch den 2016 von der Wada durch den McLaren-Report dokumentierten umfangreichen Doping-Skandal gezogen habe. „Wir möchten Ihnen versichern, dass alle betroffenen Organisationen die notwendigen Maßnahmen ergriffen haben, um die Einhaltung der Anti-Doping-Regeln zu ermutigen und zu fördern“, heißt es in dem Brief. „Bedeutende Reformen sind im Gange und wir sind zuversichtlich in die Tatsache, dass sie den Anti-Doping-Kampf in unserem Land wirksamer machen werden.“ dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 26.05.2018