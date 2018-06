Russland peilt den Gruppensieg an - Ronaldo gegen Ex-Coach

Anzeige

Moskau (dpa) - Cristiano Ronaldo will mit Portugal die letzten Zweifel am Einzug in das WM-Achtelfinale beseitigen. Gegen den Iran würde dem Superstar mit Fußball-Europameister Portugal in Saransk (20.00 Uhr MESZ) schon ein Remis reichen. Doch Ronaldo will sicher mehr.

Zumal der Engländer Harry Kane mit seinem Dreierpack gegen Panama und nun fünf WM-Treffern in der Torjägerliste an ihm vorbeigezogen ist. Viermal traf Ronaldo in Russland bislang.

Das Duell bringt für die Portugiesen das brisante Wiedersehen mit Ex-Coach Carlos Queiroz, der sein Heimatland bei der WM 2010 trainierte. Heute ist Queiroz beim Iran an der Seitenlinie. Der Außenseiter würde mit einem Sieg erstmals die K.o.-Runde bei einer WM erreichen. «Ich bin Trainer des Irans und ich werde jetzt nicht sentimental. Aber es wäre doch schön, wenn Iran und Portugal zusammen in die nächste Runde kommen würden», sagte Queiroz.