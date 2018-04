Säbelfechter Hartung fordert eine Professionalisierung

Anzeige

Nicht eingebunden

So seien die Athletenvertreter beispielsweise in die Reform der Spitzensportförderung zurzeit nicht involviert, „weil wir es nicht schaffen“. Auch durchaus ernst gemeinten Gesprächsangebote seitens der „PotAS-Kommission“ habe er nicht folgen können.

Kassner sagte, die Athletenvertreter seien bestrebt, an einer Weiterentwicklung des Anti-Doping-Managements mitzuarbeiten, um zu einem weltweit einheitlichen System zu gelangen. Auch hierfür würden externe Ressourcen benötigt.

Nach den Vorstellungen Hartungs und Kassners soll daher die Athletenvertretung professioneller werden. Benötigt werde eine Geschäftsstelle mit zumindest drei Angestellten – einem Geschäftsführer, einem Pressereferenten und einem Rechtsexperten. Er rechne mit Kosten in Höhe von 320 000 Euro pro Jahr, sagte Mannschaftsweltmeister Hartung.

Administrative Unterstützung

Er machte zugleich deutlich, dass es bei der Frage nach finanzieller oder administrativer Unterstützung für den neu gegründeten Verein seitens des DOSB eine klare Absage gegeben habe. Für die Idee der Gründung des Vereins unter dem Dach des DOSB habe es zwar in vielen Landesverbänden ein positives Feedback gegeben. Schlussendlich seien den Athleten aber keine Wege in diese Richtung aufgezeigt worden, sagte Hartung und stellte zugleich klar: „Wir wollen weiterhin mit dem DOSB zusammenarbeiten, aber unabhängig sein.“

Ein Vertreter des Bundesministeriums des Innern (BMI) machte deutlich, das Ministerium unter-stütze die Bemühungen um eine Professionalisierung der Athletenvertretung. Es gebe viele Themen, zu denen die Athletenvertreter Stellung beziehen müssten, bei denen sie den entsprechenden Background bräuchten.

Was die finanzielle Unterstützung der Athletenvertretung durch den Bund angeht, so sei geplant, einen entsprechenden Haushaltsanschlag im anstehenden zweiten Regierungsentwurf zum Haushalt 2018 einzubringen, sagte der BMI-Vertreter. Am Ende entscheide aber der Bundestag, ob und in welcher Höhe finanzielle Mittel bereitgestellt werden. dosb

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 18.04.2018