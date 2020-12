Saison wird lediglich als Einfachrunde weiter gespielt

Das Präsidium des Volleyball-Landesverbandes Württemberg (VLW) hat zur Weiterführung des Spielbetriebs folgende Regelungen getroffen:

Aktive

Nach der derzeitigen Entwicklung kann realistisch nur noch von einer Einfachrunde ausgegangen werden. Die Spiele der Vorrunde werden für die Einfachrunde gezählt und gewertet. Der Spielplan der Rückrunde wird gespielt – bereits ausgetragene Spiele aus der Vorrunde werden aus dem Spielplan der Rückrunde gestrichen. Der erste Spieltermin wäre zum aktuellen Zeitpunkt ab dem 30./31 Januar (eventuell auch erst 6./7. Februar) möglich. An einer Meisterschaftsrunde mit Wertung über Auf- und Abstieg, sowie Relegation wird weiterhin festgehalten. Die Jugendverpflichtung (Jugend-Pflichtmannschaften ab der Bezirksliga) wird für die Saison 2020/2021 ausgesetzt. Verzichtet eine Mannschaft auf die Teilnahme am Spielbetrieb, so werden alle weiteren Spiele mit 0:3/0:75 gewertet (gegebenenfalls steht diese diese Mannschaft als 1. Absteiger fest).

Senioren

Die Württembergische Meisterschaften am 24. Januar und 7. Februar werden auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Eine Terminierung erfolgt, sofern möglich, im Januar 2021

Jugend

Der Meldeschluss für die U15 und U17 wird auf den 31. Januar verschoben. Bei einer weiteren Verlängerung des Lockdowns gibt es gegebenenfalls eine weitere Verschiebung). Eine konkrete Planung der Spieltage ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht möglich. Die Spielrunden sollen grundsätzlich fortgesetzt und fertig gespielt werden, sobald ein Spielverkehr wieder möglich ist (unter Umständen auch mit weniger Spieltagen). Die ersten Spieltage finden frühestens zwei bis drei Wochen nach Öffnung des Trainingsbetriebs statt. Der Jugendpokal wird für diese Saison komplett abgesagt.

Mixed

Der Mixed-Spielbetrieb soll weiterhin aufrechterhalten bleiben. Es wird eine Einfachrunde gespielt – entsprechend der Spielpaarungen der Hinrunde. Die Durchführung der Einfachrunde kann in Absprache mit dem zuständigen Staffelleiter variabel gestaltet werden. Spiele, die bereits stattgefunden haben, werden für die Einfachrunde gezählt.

Es gibt keine Auf- und Abstiege. Es wird jedoch eine Relegation unter den erstplatzierten Mannschaften einer Spielklasse gespielt, um einen eventuell freien Platz in der höherklassigen Spielklasse zu besetzen.

Das Saisonende ist für die A-Klasse der 28. März. Auf Grund einer möglichen Meisterschaft ist dieser Termin früher. Die Württembergischen Meisterschaften sind für den 2. Mai geplant.

Das Saisonende für alle anderen Klasse ist der 16. Mai. Die Termine müssen aufgrund des notwendigen Saisonwechsels eingehalten werden.

Die Terminierungen sind immer unter Vorbehalt der weiteren Entwicklungen zu sehen. tm

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 15.12.2020