Saisonstart der EM-Hoffnungen

Frankfurt.Selfies, Autogramme, Interviews: Als Vize-Weltmeisterin muss sich Siebenkämpferin Carolin Schäfer inzwischen ganz schön ins Zeug legen, wenn sie bei Leichtathletik-Veranstaltungen auftritt. „Meine Popularität hat spürbar zugenommen seit der WM-Medaille“, sagt die 26-Jährige aus Frankfurt/Main. Rico Freimuth und Kai Kazmirek, 2017 in London mit Silber und Bronze im Zehnkampf dekoriert, geht es nicht viel anders. Die drei Athleten steigen am Wochenende im österreichischen Götzis in die Saison ein – und gelten bei der Heim-EM in Berlin (7. bis 12. August) als große Medaillenhoffnungen.

Bei der 44. Auflage des Traditions-Meetings will das Trio die EM-Qualifikation klar machen. Eine zweite Möglichkeit wäre noch das Sportfest in Ratingen am 16./17. Juni. Die geforderte Punktzahl – 8000 bei den Männern, 6000 bei den Frauen – dürfte nicht das Problem sein. Doch einen Mehrkampf über zwei Tage müssen Schäfer, Freimuth und Kazmirek erst einmal ohne Ausrutscher und Blessuren durchstehen.

Topform im August das Ziel

Schäfer wird sich vor allem an Olympiasiegerin und Weltmeisterin Nafissatou Thiam aus Belgien messen, die im Vorjahr mit dem Meeting-Rekord von 7013 Punkten glänzte. Schäfer kam damals auf 6836 Zähler und fiebert jetzt schon der EM entgegen: „Die Unterstützung des heimischen Publikums bringt noch einmal fünf Prozent an Leistung.“ Siebenkampf-Bundestrainer Wolfgang Kühne bremst die Erwartungen für Götzis: „In Topform muss sie erst im August sein.“