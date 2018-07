Sampaoli weiter Argentiniens Nationaltrainer

Anzeige

Buenos Aires (dpa) - Argentiniens Trainer Jorge Sampaoli bleibt vorerst im Amt und übernimmt nach dem kläglichen Scheitern des Fußball-Vizeweltmeisters bei der Weltmeisterschaft in Russland zunächst auch noch die U20.

Gut eine Woche nach der Abreise einer enttäuschenden und enttäuschten Mannschaft um Kapitän Lionel Messi verständigte sich der 58 Jahre alte Coach darauf mit dem Verbandspräsidenten Claudio Tapia und dessen Stellvertreter Daniel Angelici, teilte die AFA am 9. Juli nach dem gut einstündigen Treffen am Verbandssitz in Ezeiza bei Buenos Aires mit.

Es sei ein informatives Treffen gewesen, hieß es. Man habe Sampaoli nicht gesagt, dass er gehen solle. Vielmehr sei ihm zusätzlich die Verantwortung für die Junioren übertragen worden, die Ende des Monats im spanischen Valencia an einem Turnier teilnimmt. Deren Trainer Sebastián Beccacece hatte seinen Vertrag jüngst aufgelöst - er war auch Sampaolis Assistent in der A-Nationalmannschaft. Mit ihm beendeten zwei weitere Mitarbeiter aus dem Sampaoli-Stab die Zusammenarbeit.