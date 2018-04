Sané bester Nachwuchskicker in England - «Große Ehre»

Anzeige

London (dpa) - Leroy Sané ist in seiner zweiten Saison bei Manchester City zum besten Nachwuchsspieler in der Premier League 2017/2018 gewählt worden.

«Große Ehre. Vielen Dank an alle für die Unterstützung während unserer erstaunlichen Premier-League-Saison», twitterte Sané in der Nacht auf Montag. Dazu veröffentlichte er ein Foto, auf dem er stolz einen silbernen Pokal in die Kamera hält.

Sané gehörte in der laufenden Saison zu den Stützen des von Pep Guardiola trainierten Teams, das sich vorzeitig die Meisterschaft in England sicherte. Der 22-Jährige spielte in der Premier League 28 Mal, erzielte dabei 9 Tore und gab 12 Vorlagen. Hinzu kommen neun Einsätze in der Champions League und acht Pokalspiele. «Herzlichen Glückwunsch zu dieser tollen und verdienten Auszeichnung», schrieb DFB-Präsident Reinhard Grindel bei Twitter.