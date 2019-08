Sarah Köhler fast schon gemütlich zum DM-Titel

Sarah Köhler gewann in Berlin über ihre Paradestrecke. © dpa

Berlin.WM-Silbermedaillengewinnerin Sarah Köhler hat ihren Titel bei den deutschen Meisterschaften über 1500 Meter Freistil mit der erwartet großen Überlegenheit verteidigt. Die 25-Jährige schlug am Donnerstag in Berlin nach 16:03,35 Minuten an und war damit fast 15 Sekunden langsamer als bei ihrer Silbermedaille der Schwimm-Weltmeisterschaften von Südkorea. Zweite wurde Celine Rieder in 16:34,82 Minuten. „Es war natürlich nicht vergleichbar mit dem Rennen von letzter Woche“, sagte Köhler, die sich vor allem auf ihre Technik konzentrierte und sich keine bestimmte Zeit als Ziel vorgenommen hatte.

Am Auftakttag der nationalen Titelkämpfe, die in diesem Jahr in das erstmals ausgetragene Multisportevent Finals mit deutschen Meisterschaften in zehn Sportarten eingebettet sind, verteidigte Rückenschwimmer Christian Diener seinen Titel über 200 Meter. Marius Kusch siegte über 100 Meter Schmetterling in 52,40 Sekunden, bei den Frauen holte Lisa Höpink in 58,76 Sekunden über die gleiche Distanz den Sieg.

Wellbrock am Freitag dran

Über 400 Meter Lagen sicherte sich der Essener Poul Zellmann in 4:19,36 Minuten nach einem spannenden Duell mit Marius Zobel aus Magdeburg den Titel. Bei den Frauen siegte Giulia Goerigk vor Schmetterlings-Spezialistin Franziska Hentke, die nach der WM in Gwangju nur kurz zu Hause war und dann direkt nach Berlin weitergereist war. „Es ist schon schwer, sich noch mal zu pushen“, sagte die 30-Jährige. „Aber Motivation ist bei jedem Wettkampf da.“

Weltmeister Florian Wellbrock schwimmt bei den deutschen Meisterschaften am Freitag in Berlin seinen ersten Wettkampf seit seiner Goldmedaille über 1500 Meter Freistil von Südkorea. Der 21-Jährige springt in Berlin im Rennen über 800 Meter Freistil ins Becken und kündigte bereits an, seinen Titel verteidigen zu wollen. Wellbrock hatte sich am Sonntag in Gwangju zum WM-Champion gekrönt. dpa

