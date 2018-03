Savchenko/Massot veredeln Olympiasieg mit WM-Titel

Anzeige

Mailand (dpa) - 22 Mal vergaben die Preisrichter die Höchstnote 10,0: Aljona Savchenko und Bruno Massot haben ihren Olympiasieg bei den Weltmeisterschaften in Mailand veredelt - und dazu auch noch alle Paarlauf-Rekorde gebrochen.

«Es war hart, aber wir waren fokussiert und haben alles gezeigt. Wir haben sogar versucht, das Ganze noch mehr als bei den Winterspielen zu genießen. Zum Schluss habe ich das Eis geküsst und danke gesagt», erzählte die in Tränen aufgelöste Savchenko nach dem perfekten Abschluss einer langen Saison mit vielen Unwägbarkeiten. Die 34-Jährige gewann mit Robin Szolkowy fünf WM-Titel, mit Massot war es der erste.

«Physisch war es hart. Wir waren müde, hatten kaum Vorbereitung, und so haben wir es dank der mentalen Stärke geschafft. Es war hart, aber es war magisch», meinte der 29-jährige Deutsch-Franzose bei der Pressekonferenz kurz vor Mitternacht am Donnerstag im Mediolanum Forum. Besonders den nach Italien gereisten Familienmitgliedern und Freunden, die nicht in Südkorea waren, widmeten sie den Erfolg mit Weltrekord von 245,84 Punkten.