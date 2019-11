SC holt mit neun Teilnehmern vier Titel

Der Schachclub BG Buchen war Ausrichter der diesjährigen Odenwald-Jugendeinzelmeisterschaften, an der in den verschiedenen Altersklassen 33 Jugendliche überwiegend vom Gastgeber, den Schachfreunden Bad Mergentheim und auch vom SC Mosbach teilnahmen – Letzterer hat jüngst eine hervorragende Jugendarbeit auf die Beine gestellt, was vornehmlich in den unteren Altersgruppen U8 bis U12 zu erkennen war.

Die Titel teilten sich dann auch die intensiv Jugendarbeit betreibenden Vereine SF Bad Mergentheim (4) , SC BG Buchen (3) und der SC Mosbach (4), der das Kunststück fertigbrachte, mit neun Teilnehmern vier Titel zu holen.

Nach Schweizer System

Die Meisterschaft wurde in vier verschiedenen Gruppen (U8 bis U10, U12, U14 und U16 bis U25) durchgeführt, wobei jeweils fünf Runden nach Schweizer System gespielt wurden. In der Altersklasse der Jüngsten (U8 bis U10) setzte sich mit Johannes Knörzer vom SC Mosbach in der U10 ein Talent durch, das alle fünf Partien gewann und den Odenwaldtitel deutlich mit zwei Zählern Vorsprung vor dem Vizemeister Roman Ermilow (SC BG Buchen) holte. Dritter wurde Julius Mattern (SC Mosbach) mit zwei Punkten.

Der Mädchentitel U10w ging an Lisa Diehmer (SC Mosbach) ebenfalls mit zwei Zählern. Odenwaldjugendmeister der U8 wurde Justin Walzer (SC Mosbach) vor seinem Vereinskameraden Finn Mattern, der mit sechs Jahren der jüngste Teilnehmer der Veranstaltung war.

Zwölf Teilnehmer stellten sich in der U12 der Turnierleitung. Hier lagen nach fünf Runden Aaron Amann (SC BG Buchen) vor David Scheuermann (SC Mosbach) und Filip Repp (SF Bad Mergentheim) mit jeweils 4 Punkten an der Spitze, so dass ein Stichkampf zwischen den Dreien entscheiden musste. Hier setzte sich mit zwei Siegen eindeutig David Scheuermann vor Aaron Amann und Filiü Repp durch und wurde verdienter Odenwaldmeister 2019. Die Nächstplatzierten waren 4. Robert König (SC BG Buchen); 5. Markus Janich; 6. Mohamed Najjar und 7. Paul Zimmermann (alle SC Mosbach). Der Mädchentitel ging hier am Jolie Youness (SF Bad Mergentheim) vor Sophia Halbach (SC BG Buchen).

Acht Jugendliche wies der U14-Wettbewerb auf, der zu einem Dreifach-Erfolg der Kurstadt Bad Mergentheim wurde. Vorn lagen Finn König und Sali Youness mit jeweils vier Zählern, wobei Sali Youness den Mädchentitel errang. Es folgen 3. Ivo Wundling; 4. Christopher Holl; 5. Maximilian Wieder und 6. Adrian Amann (alle SC BG Buchen). Vizemeisterin U12 wurde Anne Hemmerich (ebenfalls SF Bad Mergentheim) – bei der kürzlich ebenfalls in Buchen ausgetragenen Odenwald-Jugendblitzmeisterschaft war die Reihenfolge zwischen Anne Hemmerich und Sali Youness genau umgekehrt. Die Altersgruppen U25-U16 spielten ein Rundenturnier, nach welchem die Sieger waren: U25 Ruben Ziegler, U18 Mika Trunk, U16 Lars Rögner (alle SC BG Buchen) und U18w Fatima Youness (SF Bad Mergentheim).

Das Rundenturnier hatte Lars Rögner vor Mika Trunk, Ruben Ziegler und Kai Elancev (SC BG Buchen) gewonnen. Die badischen Meisterschaften werden im Januar 2020 hauptsächlich in der Sportschule Schöneck in Karlsruhe-Durlach ausgetragen. eb

