Schachprofi für kurze Zeit an der Spitze

Berlin.Schachweltmeister und Hobbykicker Magnus Carlsen war nun auch als Fußball-Manager in England die Nummer eins. Der 29 Jahre alte Norweger übernahm am Wochenende beim Online-Manager-Spiel die Spitzenposition in der „Fantasy Premier League“– vor rund sieben Millionen Mitspielern. Carlsen führte laut „The Guardian“ mit seiner virtuellen Mannschaft „Kjell Ankerdal“ mit 1159 Punkten. Am Ende der „Gameweek 17“ – dem 17. Spieltag in der höchsten englischen Liga – rutschte der 29-Jährige jedoch auf Platz drei ab, hinter den ehemaligen Fußballprofi des FC Liverpool, Nick Tanner.

Beim Online-Wettbewerb, den es in ähnlichen Varianten auch in Deutschland gibt, können Fußballfans reale Spieler aus der jeweiligen Topliga auswählen und Teams zusammenstellen. Je nach Abschneiden dieser Kicker auf dem Platz erhalten die Anhänger dann Online-Punkte – abhängig von Einsatzzeiten, Toren oder anderen Leistungsdaten der eigens aufgestellten Stars.

Torjäger Salah als Glücksgriff

Schachgenie Carlsen war an die Spitze des beliebten Online-Spiels gerückt, weil er am Wochenende ein gutes Händchen bewiesen hatte: Der begeisterte Freizeitfußballer stellte Torjäger Mohamed Salah vom FC Liverpool auf – und sein Kapitän erzielte beim 2:0 gegen Watford prompt beide Treffer. Für seinen Erfolg hatte Carlsen indes eine simple Erklärung: einfach Glück.

Stolz war der 29-jährige Norweger trotzdem und hievte seinen Erfolg prompt in den Status seines Twitter-Profils. Neben seinem WM-Titel und der Weltranglisten-Position 1 im Schach hatte Carlsen die Bezeichnung „Derzeitiger (live) #1 Fantasy Premier League Spieler“ ergänzt, die er am Montagabend jedoch schon wieder in „Ehemaliger (live) #1 Fantasy Premier League Spieler“ aktualisieren musste. dpa/soge

