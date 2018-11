Schalker Matchball

Porto.In der Bundesliga noch hinterher, in der Champions League voll im Soll. Schalke 04 will beim FC Porto die Alltagssorgen vergessen und den vorzeitigen Einzug in das Achtelfinale der Königsklasse perfekt machen. „Das wäre ein Meilenstein für uns“, sagte Schalkes Trainer Domenico Tedesco vor dem womöglich schon entscheidenden Schritt beim portugiesischen Meister heute (21 Uhr/DAZN). „Wir wollen in die K.o.-Runde einziehen“, sagte der 33-Jährige.

Die Chancen, dass die Königsblauen erstmals seit der Saison 2014/2015 wieder in der Königsklasse überwintern, sind gut. Mit einem Sieg beim Spitzenreiter der Gruppe D (zehn Punkte) am fünften Spieltag würde der Revierclub (acht) das Achtelfinale aus eigener Kraft erreichen und kann sogar den Gruppensieg anpeilen. Sollte Galatasaray Istanbul (vier) zuvor (18.55 Uhr) bei Lokomotive Moskau (null) nicht gewinnen, stünden das Weiterkommen und eine Achtelfinalprämie von 9,5 Millionen Euro schon vor dem Anpfiff im Estadio do Dragao fest.

Das 5:2 am Samstag gegen Nürnberg verlieh Schalke Rückenwind. Erstmals seit dem 5:4 gegen Hannover im Januar 2013 erzielte Schalke fünf Tore in einem Spiel. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 28.11.2018