Schlussrunde kostet Körner

Tjumen.Nach seinem starken fünften Platz übte Erik Lesser harte Selbstkritik. „Was ich auf der letzen Runde veranstaltet habe, war nicht schön. Dass ich so krachen gehe, hätte ich nicht so erhofft“, sagte der zweimalige Biathlon-Weltmeister nach dem Sprint beim Auftakt des umstrittenen Saisonfinales im russischen Tjumen. Der 29-Jährige, der die Ausrichtung der letzten Saisonrennen in Sibirien hart kritisiert hatte, lag gestern nach dem zweiten fehlerfreien Schießen noch auf Rang zwei. Auf der Schlussrunde fiel er jedoch zurück und verpasste seinen dritten Podestplatz der Saison um 4,9 Sekunden. „Am Ende kann ich froh sein, dass ich mit Platz fünf nach Hause fahre“, sagte Lesser.

Erneut nicht zu schlagen war der Franzose Martin Fourcade. Der fünfmalige Olympiasieger verwies seinen Teamkollegen Simon Desthieux und den Schweden Frederik Lindström auf die Plätze. Mit seinem achten Saisonsieg machte Fourcade einen weiteren Schritt zu seinem siebten Weltcup-Gesamtsieg in Serie.

Lesser verschaffte sich eine gute Ausgangsposition für die Verfolgung am Samstag. Wie auch Sprint-Olympiasieger Arnd Peiffer, der nach einem Fehler mit 50 Sekunden Rückstand Achter wurde. dpa