Schmadte deutet Wolfsburger Neuaufbau mit Labbadia an

Wolfsburg (dpa) - Wolfsburgs neuer Sport-Geschäftsführer Jörg Schmadtke hat angedeutet, dass er den Neuaufbau beim VfL Wolfsburg mit Trainer Bruno Labbadia angehen will.

«Es überrascht mich, dass die Position überhaupt infrage gestellt wird», sagte Schmadtke den «Wolfsburger Nachrichten». «Er hat einen Vertrag bis 2019 und gerade eine schwierige Situation gemeistert. Das Trainerteam wird mein erster Ansprechpartner sein.»

Labbadia hatte den VfL mit zwei Siegen in der Relegation gegen Holstein Kiel in der Ersten Liga gehalten. Der Verein hat durch eine Klausel aber die Möglichkeit, den Vertrag mit dem 52-Jährigen dennoch zu beenden. Labbadia selbst hatte nach dem Rückspiel am Montag klargemacht, dass er in Wolfsburg weitermachen will. «Ich habe hier nicht angefangen, um es dann an einen anderen abzugeben», hatte der dritte VfL-Coach der Saison gesagt.