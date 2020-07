Schmelzle ist zurück

Fußball-Oberligist TSV Ilshofen vermeldet einen Zugang, der ein Altbekannter ist: Daniel Schmelzle kehrt nach zwei Jahren zum TSV zurück. In der vergangenen Saison spielte er für den Oberliga-Rivalen FSV Bissingen. In der abgebrochenen Saison bestritt er 17 Spiele, erzielte dabei zwei Tore. „Wir freuen uns sehr darüber, dass Dan wieder bei uns ist“. meint Dario Caeiro, Vorstand Fußball beim TSV. „Er passt menschlich hervorragend zu uns, hat einen starken linken Fuß, was ihn auch zu einem guten Standardschützen macht.“

Daniel Schmelzle kam 2016 zum damaligen Verbandsligisten TSV Ilshofen und stieg mit ihm 2018 in die Oberliga auf, ehe er aus beruflichen Gründen zur Neckarsulmer Sport-Union wechselte. Davor spielte er von 2011 bis 2016 für Hollenbach.

Mit unbekanntem Ziel verlässt dagegen der 22-jährige Mittelfeldspieler Daniel Schelhorn den TSV Ilshofen. Zwei Jahre war Schelhorn beim Hohenloher Oberligisten und hat in 55 Spielen vier Tore erzielt. Schelhorn kam aus der U19 des VfR Aalen und spielte ein Jahr für die Stuttgarter Kickers in der Regionalliga, wo er allerdings nur einen Kurzzeit-Einsatz hatte. rst

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 24.07.2020