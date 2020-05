Schnelle Bewilligung von Mitteln unter flexibleren Rahmenbedingungen

Der Badische Sportbund Nord hat in einer Präsidiumssitzung einstimmig ein Positionspapier mit konkreten finanzrelevanten Maßnahmen zur vorrangigen Liquiditätssicherung seiner Mitgliedorganisationen in der gegenwärtigen Situation verabschiedet. In dem Papier heißt es einleitend: „Der Badische Sportbund Nord trägt aktiv und solidarisch die beschlossenen Einschränkungen des gesellschaftlichen Lebens und insbesondere des Vereinslebens mit, solange dies von den demokratisch gewählten politisch Verantwortlichen für notwendig erachtet wird. Sport und Bewegung in Gruppen von Gleichgesinnten ist für uns nicht nur Ausgleich zur Alltagsbelastung, sondern integrativer Bestandteil eines bewegten und gesunden Lebens.“ Beschlossen wurden konkrete Maßnahmen, die sowohl Vereine als auch Verbände entlasten. Hierzu zählen die Verschiebung des Zahlungsziels für die Mitgliedsbeiträge auf einen späteren Zeitpunkt sowie eine frühzeitige Auszahlung von Staatsgeldern an Fachverbände.

Der Badische Sportbund Nord vertraut dabei auf die Zusagen der Politik, dass die Mittel des Solidarpaktes und zusätzlich in Aussicht gestellte Mittel zur Verfügung gestellt werden. Dafür sowie für eine schnelle Bewilligung unter flexibilisierten Rahmenbedingungen tritt der Badische Sportbund gemeinsam mit seinen Partnern im Landessportverband mit Nachdruck ein. lsv

