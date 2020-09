Schnelle Einigung möglich

Fans des SV Waldhof beim Pokalspiel gegen Freiburg. © dpa

Berlin/Mannheim.Nach monatelanger Corona-Zwangspause ist eine Fan-Rückkehr in die Fußballstadien schon zum Bundesliga-Start an diesem Wochenende in greifbare Nähe gerückt. Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) bezeichnete dies am Montagabend nach Gesprächen mit den Bundesländern als mögliches Szenario: „Die Annäherung ist schon sehr weit fortgeschritten.“ Am Dienstag beraten die Chefs der Staatskanzleien der Länder nach Informationen dieser Redaktion auch über die Zulassung von Zuschauern in Sport-Hallen.

Lösung im Norden und in Hessen

Die Landesregierung von Schleswig-Holstein hat unterdessen die Beschränkungen der Zuschauerzahlen in Stadien und Sporthallen aufgeweicht. Vom 19. September an dürfen im nördlichsten Bundesland bis zu 25 Prozent aller Zuschauerplätze in Sportstätten belegt werden. Bisher durften nur maximal 500 Zuschauer zum Fußball, im Handball gab es keine Erlaubnis, Fans in die Hallen zu lassen.

Auch Hessens Handball-Bundesligisten dürfen den Saisonauftakt vor Zuschauern bestreiten. Die MT Melsungen erhielt für das erste Heimspiel am 6. Oktober gegen den TBV Lemgo-Lippe die Freigabe für 2100 Fans, die HSG Wetzlar kann bereits am 4. Oktober vor bis zu 800 Besuchern gegen Vizemeister SG Flensburg-Handewitt spielen. Beide Vereine hatten zuvor detaillierte Hygienekonzepte bei den zuständigen Behörden eingereicht, die nun freigegeben wurden.

Appell der BaWü-Clubs

Nach Informationen dieser Redaktion hat sich die Vereinigung „Teamsport Baden-Württemberg“ am Montag an Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Florian Stegmann, den Chef der Staatskanzlei, gewandt, um erneut auf die existenziellen Nöte der Vereine und die Bedeutung von Zuschauereinnahmen aufmerksam zu machen. Zu der Initiative gehören Profi-Clubs aus den Sportarten Handball, Basketball, Eishockey und Volleyball. Sie wollen auf Landesebene mit vereinten Kräften für ihre Interessen eintreten. Auch die Rhein-Neckar Löwen, die Adler Mannheim, die USC BasCats Heidelberg, die MLP Academics Heidelberg und die Kurpfalz Bären gehören der Vereinigung an.

Die baden-württembergische Corona-Verordnung erlaubt momentan nur Veranstaltungen mit 500 Teilnehmern. Über einen längeren Zeitraum würde diese Begrenzung viele Clubs aber schnell an ihre wirtschaftlichen Grenzen führen. Bei den Rhein-Neckar Löwen machen die Ticketerlöse etwa 40 Prozent der Einnahmen aus. „Über einen längeren Zeitraum werden das nicht alle Vereine aufrechterhalten können. Es geht deshalb darum, die besten Möglichkeiten für Spiele mit Zuschauern zu finden, ohne dass die Infektionszahlen nach oben gehen“, sagte Nationalmannschafts-Kapitän Uwe Gensheimer zuletzt dieser Redaktion. Löwen-Managerin Jennifer Kettemann geht noch einen Schritt weiter und sorgt sich um den gesamten Handball, ihrer Meinung nach ist die „Existenz einer ganzen Sportart“ gefährdet. (mit dpa)

