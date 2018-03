Schock im Südpolarmeer

Anzeige

Itajai.Die Segel-Hatz um die Welt hat ein Opfer gefordert. Für den am Montag beim Volvo Ocean Race verunglückten Segler John Fisher besteht nach Angaben der Organisatoren keine Hoffnung mehr auf Rettung. „Wir müssen jetzt davon ausgehen, dass wir John auf See verloren haben“, sagte Ocean-Race-Präsident Richard Brisius in einer Stellungnahme am Dienstag.

Der aus dem britischen Southampton stammende Fisher war auf der siebten Etappe nahe der Grenze zum Südpolarmeer über Bord gegangen. Im Sturm spülte eine Welle den 47-Jährige, der mit einem Überlebensanzug bekleidete war, von Deck. Der Vorfall ereignete sich rund 1400 Seemeilen entfernt von Kap Hoorn. Eine umgehend eingeleitete Such- und Rettungsaktion der Crew unter dem Kommando des australischen Skippers David Witt blieb in der tobenden See ohne Erfolg.

Volvo Ocean Race Das Volvo Ocean Race hieß früher „The Whitbread Round the World Race“ und wird seit 1973 alle drei Jahre ausgetragen. Die Regatta verläuft einmal um die ganze Welt. Das Rennen gilt aufgrund der Wind- und Wetterverhältnisse als eine der härtesten Herausforderungen im Regattasport. Vor allem im Südpazifik kämpfen die Teams mit Wellenhöhen von 30 Metern und Windgeschwindigkeiten von 110 km/h. Die 13. Auflage startete am 22. Oktober 2017 in Alicante und führt über Lissabon, Kapstadt, Melbourne, Hongkong, Auckland, Itajai, Newport, Cardiff und Göteborg nach Den Haag. Sieben Boote sind dabei: Brunel (Niederlande), Dongfeng Race Team (China), Mapfre (Spanien), Sun Hung Kai/Scallywag (Hongkong), Team AkzoNobel (Niederlande), Turn the Tide on Plastic und Vestas 11th Hour Racing (USA/Dänemark). sko

„Als Segler und Organisatoren von Regatten ist der Verlust eines Besatzungsmitglieds auf See eine Tragödie, die wir nie in Betracht ziehen wollen. Wir sind am Boden zerstört und unsere Gedanken sind bei Johns Familie, Freunden und Teamkollegen“, sagte Brisius.