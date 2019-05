Schon zur Pause war alles entschieden

Trotz einer weiterhin sehr angespannten Personalsituation hat der Deutschen American-Football-Meister bei den Kirchdorf Wildcats den vierten Sieg im vierten Saisonspiel eingefahren. Die Schwäbisch Hall Unicorns legten eine nahezu perfekte erste Spielhälfte hin, so dass mit dem 0:42-Halbzeitstand bereits längst die Vorentscheidung gefallen war.

Hatten die Gastgeber in der ersten Hälfte kaum in ihr Spiel gefunden, kamen sie mit neuer Energie aus der Kabine und verkürzten auf 9:42. Ein weiterer Unicorns-Turnover bei der Ballübergabe verhinderte vorerst weitere Haller Punkte. Erst kurz vor dem Wechsel ins vierte Quarter sorgte Maurice Schüle mit seinem Zehn-Yard-Lauf wieder für Zählbares (09:48) auf Gäste-Seite. Im Schlussabschnitt, in dem die Uhr durch viel Laufspiel schnell heruntertickte, steuerten beide Mannschaften je ein Field Goal zum 12:51-Endstand bei. Die drei Zähler (Field Goal) waren die einzigen Kirchdorfer Punkte, welche die Unicorns Defense zuließ.

Entsprechend hatte Jordan Neuman viel Lob für die Haller Verteidigungsreihe übrig: „Die Defense hat heute dominiert“, so der Cheftrainer mit Blick auf die nur zwei zugelassenen First Downs und unter 100 Yards Raumgewinn. Überhaupt hatte Neuman nichts an der Leistung der ersten Hälfte auszusetzen: „Wir haben jedes Mal gepunktet, die Defense hat jeden Kirchdorfer Angriff unterbunden, besser konnte es nicht laufen.“

Und das obwohl die personelle Situation angespannter war als je zuvor: Aufgrund von Verletzungen und anderen Verbindlichkeiten musste der Cheftrainer auf 20 Spieler verzichten. „Das habe ich in den Jahren als Unicorns-Coach noch nie erlebt“, bekennt Neuman. „Umso schöner ist es, dass wir trotz des kleinen Kaders so eine Leistung hingelegt haben.“ jub

