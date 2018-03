Schröder plant Großes

18.02.2018, Niedersachsen, Braunschweig: Der NBA-Star Dennis Schröder besucht das Basketball Spiel Löwen Braunschweig - Mitteldeutscher BC in der Volkswagen Halle. Der Braunschweiger nutzt die NBA-Spielpause während des All-Star-Wochenendes für einen Heimatbesuch. In Braunschweig schaut er sich dabei die Bundesliga-Partei seines früheren Vereins gegen den Mitteldeutschen BC an. Foto: Peter Steffen/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

© dpa, Peter Steffen