Schrötter Dritter, viele Stürze

Spielberg.Marcel Schrötters starkes Podium-Comeback beim Motorrad-Grand-Prix in Österreich ist von schweren Stürzen einiger Konkurrenten überschattet worden. Im neu gestarteten Moto2-Rennen behielt der 27 Jahre alte Bayer aus Pflugdorf in Spielberg die Ruhe und rehabilitierte sich als hervorragender Dritter für seine schwachen Leistungen in den bisherigen WM-Rennen. Sieger wurde Jorge Martin aus Spanien.

Auch im MotoGP-Rennen, in dem Honda-Fahrer Stefan Bradl (Zahlingen) beim Sieg des Italieners Andrea Dovizioso 17. und Letzter wurde, gab es einen Neustart: Denn Franco Morbidelli (Italien) und der Franzose Johann Zarco kollidierten in Runde acht.

Beide Maschinen schossen nach der Berührung über die Strecke. Wie durch ein Wunder wurde kein Fahrer getroffen. Ganz viel Glück hatte Italiens Superstar Valentino Rossi: Die Yamaha von Landsmann Morbidelli verpasste den Kopf des neunmaligen Weltmeisters nur um wenige Zentimeter. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.08.2020