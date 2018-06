Schrötter Vierter nach Aufholjagd

Anzeige

Barcelona.Marcel Schrötter hat in seinem Jubiläumsrennen in der Motorrad-WM seinen ersten Podestplatz verpasst. In der Moto2 erreichte der einzige deutsche Starter beim Grand Prix von Katalonien in Barcelona mit Platz vier sein bislang bestes Karriere-Ergebnis. Am Ende fehlten ihm lediglich 0,9 Sekunden auf das Podium. Weniger erfreulich verlief der Sonntag für Landsmann Philipp Öttl, der im Moto3-WM-Lauf als 16. keine Punkte sammelte.

Schrötter hatte bei seinem 100. Grand-Prix-Start die Chance, ein starkes Wochenende mit einem Podiumsplatz abzurunden. In der Startphase fuhr er auf der zweiten Position. Ein Fahrfehler in der ersten Kurve zwang Schrötter in den Notausgang. Er kämpfte sich zurück bis auf den vierten Platz. Im Ziel fehlten 4,4 Sekunden auf Sieger Fabio Quartararo aus Frankreich.

Das Rennen der MotoGP gewann Ducati-Pilot Jorge Lorenzo. Der dreifache Weltmeister aus Spanien holte sich im siebten Saisonrennen seinen zweiten Sieg in Folge. dpa