Schuhens schlimmer Nachmittag

Der HSV-Neuzugang war der auffälligste in der Offensivabteilung der Gäste, mit der sich die Sandhäuser Abwehr schwertat und mehrmals gedanklich und physisch zu langsam war. So entstand auch das 0:2 per Kopfball durch Abwehrkante Rick van Drongelen. Seine wenigen Einschussmöglichkeiten ließ der insgesamt zu zaghafte SVS ungenutzt: Die beste Chance hatte der durchaus überzeugende Neuzugang Kevin Behrens (39., zielte aber direkt auf HSV-Keeper Pollersbeck.

In der zweiten Hälfte stellte Kocak auf Dreierkette um. Der gewünschte Effekt stellte sich aber nicht ein. Mehr als eine vier-, fünfminütige Drangphase sprang nicht heraus. Im Gegenteil: In der 59. Minute verteilte Schuhen das nächste Gastgeschenk: Erneut Narey erlief den schlampigen Pass des Torhüters und schob den Ball zum 0:3 ins leere Tor. „Wir wollten gute Gastgeber sein, aber wenn der Schiedsrichter anpfeift, muss damit eigentlich Schluss sein“, ärgerte sich Sandhausens Präsident Jürgen Machmeier: „Wenn du gegen den HSV zwei Eigentore machst, musst du dich nicht wundern.“

HSV-Trainer Christian Titz analysierte bei seiner Rückkehr an den Hardtwald – er hatte hier einst in der C-Jugend gekickt – den Sieg anfangs recht nüchtern: „Wir wissen, dass der erste Sieg in einer Saison ein sehr wichtiger Sieg ist, weil er dir Selbstvertrauen gibt – und dann auch ein Stück weit die Leichtigkeit des Seins zurückkommt“, sagte der Coach.

Zuvor hatte er aber seiner Mannschaft einen Kasten Bier ausgegeben – die Erleichterung nach der Auftaktniederlage war doch groß.

© Mannheimer Morgen, Montag, 13.08.2018