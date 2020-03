„Schultennis“ holt Kinder ab

Als 2007 die Mitgliederzahl im Württembergischen Tennis-Bund (WTB) erstmals unter 200 000 fiel, war das Entsetzen groß. „Doch seit diesem Zeitpunkt haben wir der rückläufigen Entwicklung entgegengesteuert“, sagt Alexander Adam, Bereichsleiter Sport beim WTB.

So ist im württembergischen Bezirk A, zu dem auch der Altkreis Bad Mergentheim gehört, der Schwund an gemeldeten Mannschaften für den Spielbetrieb verschwindend gering: 2018 waren es 942, 2019 noch 938 und 2020 immerhin 929. „Das ist nicht dramatisch“, empfindet Adam. Er gibt allerdings auch zu, dass die Zahlen „leicht verfälscht“ sein können, da es in der Jugend nun nur noch Vierer- und keine Sechsermannschaften mehr gibt.

Großen Anteil an dieser Entwicklung habe nach Angaben des Bereichsleiters Sport die Maßnahme „Schultennis“, mit welcher der WTV die Kinder schon im frühen Alter „abholt“. „900 Schultennissets haben wir in den letzten Jahren herausgegeben“, freut sich Alexander Adam. Darin enthalten sind unter anderem Anleitungen für Lehrer, wie man Tennis am besten vermittelt. Aktuell sei man daran, ein neues Netz zu entwickeln, das ohne Probleme überall in Sporthallen oder auf Freiplätzen aufgebaut werden kann.

Im Gegensatz zum Badischen Tennis-Verband können in Württemberg lediglich zwei Mannschaften eine Spielgemeinschaft bilden. In Baden sind drei erlaubt. Auch wertet der WTB die Spiele anders als die BTV: Während in Baden seit der Saison 2019 die Matchpunkte mehr zählen als die die Punkte, die man für einen Sieg erhält, halten die Württemberger an der traditionellen Wertungsweise fest. „Bei Punktgleichheit wäre für mich immer noch der direkte Vergleich die beste Lösung“, so Adam. mf

