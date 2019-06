Schumann auf dem Weg zu den World Games

Beim dritten European Sumo Championship Ranglistenturnier, dem Roland-Cup in Brandenburg an der Havel, holte sich Johanna Schumann von der Judo-Abteilung des TSV Tauberbischofsheim abermals die Bronzemedaille. Nach Ungarn und Estland hat das TSV-Multitalent schon zum dritten Mal in Folge einen Podestplatz erreicht und unterstreicht damit ihre Topform in der Kampfsportart Sumo.

Rund 200 Teilnehmer aus elf Nationen: Aserbeidschan, Estland, Frankreich, Georgien, Italien, Norwegen, Polen, Russland, Ukraine, Ungarn und Deutschland waren zugange, um für die europäische Rangliste Punkte zu sammeln. Für die Deutshcen ging es zudem für um die Qualifikation für die Worl Games.

Nur ein Ausrutscher

Vor zwei Wochen bei den Europameisterschaften in Lettland hatte Schumann nur den siebten Rang erreicht. Dieses Mal zeigte sie, dass das nur ein Ausrutscher war. In ihrem ersten Poolkampf in der Gewichtsklasse bis 80 Kilogramm hatte sie es sehr eilig, denn schon nach wenigen Sekunden ging sie gegen Holmeide Asplund aus Norwegen als Siegerin von der Wettkampfmatte, dem Dohyo. Auch im zweiten Kampf gegen Vateria Makurova aus der Ukraine setzte sie sich erfolgreich durch. Am Ende wurde die TSVlerin Zweite im Pool A. Durch das neue Kampfsystem wurde nun überkreuzt gekämpft um das Finale.

Die Erstplatzierte aus Pool A kommt gegen die Zweitplatzierte aus Pool B und umgekehrt. Als Zweitplatzierte traf die TSV-Kämpferin auf Ekatarina Alesseeva aus Russland. Nach einer kurzen Gegenwehr wurde die Deutsche aus dem Dohyo geschoben und verpasste damit den Endkampf. Ihre Gegnerin holte dann noch den Turniersieg. Johanna Schumann erreichte damit abermals die Bronzemedaille und machte damit einen riesen Schritt in Richtung Qualifikation zu den World Games.

Bei den noch zwei verbleibenden European Sumo Federation Ranglistenturniere in Lettland und Russland im Sommer und Spätherbst bleibt zu hoffen, dass die TSV-Kämpferin wiederum wichtige Ranglistenpunkte sammelt. Insgesamt holten die Teilnehmer des Deutschen Sumo-Bundes zweimal Gold, viermal Bronze und vier fünfte Plätze. Dies ist ein sehr gutes Ergebnis auf Europäischer Ebene.

