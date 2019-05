Schumann live in der SWR-Landesschau

Da Sumo noch eine Randsportart ist, wird sie der SWR aufgrund der überragenden Erfolge der Tauberbischofsheimer TSV-Kämpferin Johanna Schumann in der Landeschau Live mit Film und Gespräch vorstellen, und zwar am Mittwoch, 22. Mai, von 19.15 bis 19.30 Uhr. Der Drehtermin war am Donnerstag in den Hallen der Heilbronner Ringer, da Johanna Schumann unter der Woche mit ihnen zusammen trainiert. Die Judo-Abteilung des TSV Tauberbischofsheim ist seit drei Jahren Mitglied im Deutschen Sumo-Bund und bietet zur Zeit als Spaß so nebenbei im Training Sumo an. Sollte sich in nächster Zeit das Problem der Trainingshallenbelegung lösen, könne man, so Abteilungsleiter Joachim Fels, durch die TSV-Top-Athletin auch zusätzlich entsprechende Zeiten anbieten in Sachen „Sumo“. jotef/Bild: TSV

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 21.05.2019