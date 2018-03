Schuster geht nach China - Neuer Trainer von Dalian Yifang

Anzeige

Peking (dpa) - Der ehemalige deutsche Nationalspieler Bernd Schuster soll als neuer Trainer dem chinesischen Erstliga-Club Dalian Yifang aus der Krise helfen.

Der 58-Jährige tritt die Nachfolge des glücklosen chinesischen Trainers Ma Lin an, der nach drei Niederlagen in Folge seit Saisonbeginn abgelöst worden war. Der Verein hofft nach Angaben vom Dienstag darauf, dass Schuster die «ungünstige Lage schnell umkehrt». Dalian Yifang steht auf dem letzten Platz der Super-Liga.

Um die schwierige sportlich Situation zu beenden, bringt der ehemalige Coach von Real Madrid gleich sechs Mitarbeiter aus Europa mit in die nordostchinesische Hafenstadt. Er traf am Montag ein. «Der Club hofft, dass sich Schuster so schnell wie möglich mit dem Team vertraut macht», hieß es in einer Mitteilung. Gleichzeitig müsse der neue Trainer rasch die Situation der Gegner begreifen und die Mannschaft gezielt und wissenschaftlich trainieren, um wieder erfolgreich zu werden.