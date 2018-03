Schwaben mit neuem Schwung

Anzeige

Stuttgart.Seine fast perfekte Start-Bilanz als Trainer des VfB Stuttgart interessiert Tayfun Korkut nicht im geringsten. Mit sieben Punkten aus seinen ersten drei Spielen hat der 43-Jährige den Schwaben etwas Luft im Abstiegskampf verschafft. Das sei zwar schön, sagte Korkut gestern. „Vor allem aber weiß ich eines: Was geleistet wurde, ist Vergangenheit. Diese sieben Punkte sind Vergangenheit.“ Die Zukunft dagegen gehört Eintracht Frankfurt. Der zuletzt starke Champions-League-Anwärter kommt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in die Mercedes-Benz Arena.

Und der Tabellendritte kommt in Top-Form. Vier ihrer vergangenen fünf Spiele in der Fußball-Bundesliga hat die Mannschaft von Trainer Niko Kovac gewonnen. Mit 13 Punkten stehen die Hessen hinter dem FC Bayern auf dem zweiten Platz in der Rückrundentabelle. „Eine Mannschaft, die bei allem, was sie macht, sehr sicher wirkt“, beschreibt Korkut. „Aber der Moment, in dem wir auf sie treffen, ist auch nicht so ein schlechter Moment für uns. Wir haben jetzt einen Schub.“

Dazu hat Korkut maßgeblich beigetragen. Seit der 43-Jährige da ist, wirkt die VfB-Defensive deutlich stabilisiert. Schon beim jüngsten 1:0-Erfolg beim FC Augsburg hatte der VfB kaum Chancen der Gastgeber zugelassen. Darüber hinaus gehen die kleinen personellen Veränderungen Korkuts bisher voll auf. Kapitän Christian Gentner zeigte auf ungewohnter Position im rechten Mittelfeld zuletzt starke Leistungen. Auch Ex-Nationalspieler Holger Badstuber überzeugte in Augsburg als Abräumer vor der Abwehr. Ob der Innenverteidiger gegen Frankfurt erneut dort spielt, ließ Korkut aber offen.