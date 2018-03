Schwäbisch Hall Unicorns starten mit einem Heimspiel

Anzeige

Die Spieltermine der Unicorns für die GFL-Saison 2018 stehen fest (siehe Info-Box). Nach einem Vorbereitungsspiel am 14. April gegen Straubing starten die Haller am 28. April mit dem Heimspiel im „Optima-Sportpark“ gegen die Munich Cowboys in die Punktrunde.

Bereits seit einer Woche läuft der freie Dauerkarten-Verkauf für die Saison 2018, mit dem die Unicorns sehr zufrieden sind.

Unicorns- und GFL-Termine Die Spieltermine der Schwäbisch Hall Unicorns für die Saison 2018 in der German Football League (GFL): Heim Samstag, 14. April, 17.00 Uhr Straubing Spiders (Vorbereitungsspiel) Samstag, 28. April, 17.00 Uhr Munich Cowboys Samstag, 12. Mai, 17.00 Uhr Stuttgart Scorpions Sonntag, 3. Juni, 15.00 Uhr Frankfurt Universe Samstag, 30. Juni, 17.00 Uhr Marburg Mercenaries Samstag, 11. August, 17.00 Uhr Ingolstadt Dukes Samstag, 18. August, 17.00 Uhr Allgäu Comets Samstag, 8. September, 17.00 Uhr Kirchdorf Wildcats Auswärts Sonntag, 6. Mai, 15.00 Uhr Allgäu Comets Samstag, 19. Mai, 16.00 Uhr Kirchdorf Wildcats Samstag, 26. Mai, 18.30 Uhr Ingolstadt Dukes Samstag, 16. Juni, 16.00 Uhr Munich Cowboys Sonntag, 24. Juni, 15.00 Uhr Stuttgart Scorpions Sonntag, 5. August, 15.00 Uhr Frankfurt Universe Sonntag, 2. September, 16.00 Uhr Marburg Mercenaries GFL-Playoff-Termine 2018 (bei Qualifikation) 22./23. September Viertelfinale 29./30. September Halbfinale 13. Oktober German Bowl in Berlin. axs

400 Fans haben sich schon eine Saisonkarte gesichert. Kaufen kann man die Saisontickets im Internet e unter der Adresse www.unicorns.reservix.de im Unicorns-Ticket-Shop bis zum 9. März.