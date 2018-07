Schwede gewinnt

Anzeige

Paris.Der schwedische Golfprofi Alex Noren hat mit dem Sieg bei der Open de France seinen zehnten Erfolg auf der European Tour perfekt gemacht. Der 35-Jährige aus Stockholm gewann gestern dank einer starken 67er-Finalrunde das Traditionsturnier vor den Toren von Paris mit einem Gesamtergebnis von 277 Schlägen. Für den Sieg im Le Golf National erhielt Noren ein Preisgeld von rund 1,12 Millionen Dollar.

Deutschlands bester Golfer Martin Kaymer hatte bei dem mit sieben Millionen Dollar dotierten Event einen erneuten Rückschlag hinnehmen müssen. Der 33-Jährige aus Mettmann war nach zwei Tagen klar am Cut gescheitert und vorzeitig ausgeschieden. „Abhaken. Analysieren. Nach vorne schauen“, schrieb der zweimalige Major-Sieger danach auf seiner Facebook-Seite. Nun droht der Ryder-Cup-Held von 2012 sein großes Saisonziel wieder aus den Augen zu verlieren: die fünfte Teilnahme am Kontinentalvergleich der besten Golfer aus Europa und den USA. Das Turnier in der Nähe von Versailles diente als Generalprobe für den Ryder Cup, der Ende September ausgetragen wird. dpa