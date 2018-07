Schweden im Viertelfinale: 1:0 gegen brave Schweizer

Anzeige

St. Petersburg (dpa) - Emil Forsberg hat Schweden erstmals seit 24 Jahren ins Viertelfinale einer Fußball-WM geführt und lässt den Sieger der deutschen Vorrunden-Gruppe vom zweiten Endspiel-Einzug nach dem Heim-Turnier 1958 träumen.

Der Mittelfeldmann von RB Leipzig erzielte am Dienstag in der 66. Minute das Tor zum 1:0 (0:0)-Sieg der Skandinavier im insgesamt enttäuschenden Achtelfinale in St. Petersburg. In der Runde der letzten Acht treffen die Schweden am Samstag in Samara auf England. Ausgerechnet im ersten Turnier nach der Ära von Zlatan Ibrahimovic können sie einen der größten Erfolge ihrer Fußball-Geschichte perfekt machen.

«Schweden hat mich heute gebraucht, und ich war da. Wir haben eine fantastische Mannschaft, es fühlt sich großartig an. Das ist der größte Augenblick. Von so etwas träumt man», sagte Forsberg im schwedischen Fernsehen. Der sichtlich gerührte Trainer Janne Andersson lobte sein Team: «Sie arbeiten zusammen das ganze Spiel über, ich bin so beeindruckt, dass sie das schaffen. Ich bin so beeindruckt, dass ich kaum sprechen kann.»