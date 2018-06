Schweden mit Moral ins Achtelfinale - Auch Mexiko jubelt

Anzeige

Jekaterinburg (dpa) - Vier Tage nach dem Deutschland-Trauma hat sich Schweden eindrucksvoll ins WM-Achtelfinale gekämpft, und auch Mexiko darf nach dem Patzer des Weltmeisters überraschend jubeln.

Die Skandinavier setzten sich im hochspannenden Gruppen-Endspiel in Jekaterinburg 3:0 (0:0) durch und stehen erstmals seit 2006 wieder in der K.o.-Runde. Die Lateinamerikaner erreichten als Gruppenzweiter ebenfalls die nächste Runde, weil sich das DFB-Team zeitgleich einen peinlichen 0:2-Ausrutscher gegen Südkorea leistete.

Der Bremer Bundesligaprofi Ludwig Augustinsson (50. Minute) und Kapitän Andreas Granqvist per Foulelfmeter (62.) trafen für Schweden, ein Eigentor des Mexikaners Edson Álvarez (74.) markierte den Endstand. Vor 33 061 Zuschauern erspielten sich die Schweden eine Vielzahl an Torchancen und sicherten sich hochverdient den Sieg in Gruppe F. Die Mexikaner schafften mit sechs Punkten aber ebenso das Weiterkommen und stehen damit zum siebten Mal in Serie im Achtelfinale einer Weltmeisterschaft.