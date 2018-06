Schweden mühen sich zum Sieg - «Wir haben uns reingehängt»

Anzeige

Nischni Nowgorod (dpa) - Schweden hat den Druck auf Fußball-Weltmeister Deutschland mit einem Auftaktsieg deutlich erhöht. Die Skandinavier meisterten ihre Pflichtaufgabe gegen Südkorea mit 1:0 (0:0) und haben damit wie Deutschland-Bezwinger Mexiko drei Punkte in der Gruppe F.

Schon am Samstag können die Schweden in Sotschi das Projekt Titelverteidigung mit einem weiteren Sieg beenden und dem DFB-Team ein historisch frühzeitiges Ausscheiden bescheren. «Das wird nicht leicht gegen Deutschland. Die müssen ja gewinnen», sagte Kapitän Andreas Granqvist, der in der 65. Minute einen Foulelfmeter gegen die harmlosen und schwerfälligen Asiaten verwandelte.

Zuvor hatten die Schweden vor 42.300 Zuschauern in Nischni Nowgorod mehrere hochklassige Chancen gegen den starken koreanischen Keeper Hyeon-Woo Jo vergeben. «Das war ein hartes Spiel für uns. Am Anfang spielen die Nerven immer eine Rolle. Wir haben gefightet und uns reingehängt», meinte Granqvist.