Schweinberg siegt in der Landesklasse

Nach sechs teils recht spannend verlaufenen Wertungskämpfen beendeten die Kleinkaliber-Sportgewehrschützen ihr badisches Rundenwettkampfturnier. Dabei befanden sich in der Verbandsklasse Süd die ergebnisstärksten Mannschaften, so dass die Rundenwettkampfsieger auch in dieser Wettkampfregion zu finden waren. Mit insgesamt 10 268 Ringen belegt die erste Mannschaft des KKS Ispringen Platz 1, gefolgt vom SSV Kronau mit 10 190 Ringen und dem drittplatzierten KKS Königsbach, dessen Endergebnis 10 145 Ringe lautet.

In der Verbandsklasse Ost besiegte beim sechsten Match der KKS Hüffenhardt den KKS Stein am Kocher mit 1675:1640 Ringen, während der SV Binau dem TSV Marbach mit 1661:1666 Ringen unterlag. Hier schoß Melanie Ebend vom KKS Hüffenhardt ein Einzelbestergebnis von 568 Ringen. Den Gesamtsieg verbucht der KKS Hüffenhardt, dessen Endergebnis 10004 Ringe ausweist.

Die Ergebnisse mit den Mannschaften aus dem FN-Verbreitungsgebiet:

Verbandsklasse Ost

Mannschaften: KKS Hüffenhardt – KKS Stein am Kocher 1675:1640 Ringe, SV Binau – TSV Marbach 1661:1666 Ringe. – Einzel: 1. Melanie Ebend, KKS Hüffenhardt, 568 Ringe; 2. Christian Geml, KKS Hüffenhardt, 565 Ringe, 3. Daniela Schillinger, TSV Marbach 560 Ringe. – Tabelle: 1. KKS Hüffenhardt 10 004 Ringe, 2. TSV Marbach 9982 Ringe, 3. SV Binau 9924 Ringe, 4. KKS Stein am Kocher 9782 Ringe.

Landesklasse Ost

Mannschaften: TSV Marbach II – KKS Osterburken 1574:1595 Ringe, SV Schweinberg – SV Limbach 1603:1611 Ringe. – Einzel: 1. Benedikt Beuchert, SV Schweinberg, 561 Ringe, 2. Philipp Englert, KKS Osterburken, 553 Ringe, 3. Tobias Metzger, TSV Marbach, 544 Ringe. – Tabelle: 1. SV Schweinberg 9624 Ringe, 2. SV Limbach 9619 Ringe, 3. TSV Marbach II 9323 Ringe, 4. KKS Osterburken 9155 Ringe.

Regionalklasse Ost

Mannschaften: SGi Walldürn – SVG Schefflenz 1571:1557 Ringe, SSV Lindach – SG Buchen 1495:1585 Ringe. – Einzel: 1. Max Ackermann, SG Buchen 549 Ringe, 2. Jochen Zachow, SVG Schefflenz 529 Ringe, 3. Michael Künkel, SGi Walldürn 525 Ringe. – Tabelle: 1. SG Buchen 9488 Ringe, 2. SGi Walldürn 9398 Ringe, 3. SVG Schefflenz 9287 Ringe, 4. SSV Lindach 9015 Ringe. müb

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 25.05.2019