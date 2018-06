Schweizer lehnen Winterspiele ab

Anzeige

Sion.Der Schweizer Traum von Olympischen Winterspielen 2026 im Herzen der Alpen ist vorbei: Am Sonntag verweigerten die Einwohner des Kantons Wallis die nötige finanzielle Beteiligung bei einer Volksabstimmung mit rund 54 Prozent der Stimmen. Das ist das Aus für das Projekt „Sion 2026“, wie Bürgermeister Philippe Varone deutlich gemacht hatte: „Es gibt keinen Plan B“. An der Abstimmung beteiligten sich rund 63 Prozent der 214 000 Wahlberechtigten. Zuletzt fanden 1948 Olympische Winterspiele in der Schweiz statt, damals in St. Moritz.

Im Rennen um die Austragung der Spiele in acht Jahren haben sechs andere Länder Interesse: Italien mit Turin und Mailand, Österreich mit Graz und Schladming, Schweden mit Stockholm, die Türkei mit Erzurum, Kanada mit Calgary und Japan mit Sapporo. Die Entscheidung fällt im Herbst 2019. dpa