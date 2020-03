Schwerathleten gehen an die Hantel

Speyer.Während in anderen Sportarten reihenweise Spieltage und Wettkämpfe abgesagt werden oder vor leeren Rängen ausgetragen werden sollen, gehen in der Gewichtheber-Bundesliga bislang alle Beteiligten davon aus, dass am Samstag der letzte Wettkampftag vor dem Dreier-Finale (25. April.) stattfindet.

Der AV Speyer erwartet dabei den AC Weinheim. Die Pfälzer haben als Tabellenzweite gute Chancen, sich den Endkampf zu qualifizieren. „Bei uns ist alles ganz normal geplant. Wir heben“, erklärte Routinier Jürgen Spieß, schränkte aber ein: „Das ist Stand jetzt. Das kann sich stündlich ändern.“ Vizemeister Obrigheim macht sich auf den Weg nach Chemnitz. „Wir stehen in Kontakt zu den Funktionären vor Ort. Dort scheint das Coronavirus noch kein großes Thema zu sein“, sagte Obrigheims Vorstandsmitglied Werner Diemer. Der AC Mutterstadt empfängt den Berliner TSC. jako

