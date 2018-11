Schwerer Unfall bei Tempo 270

Macao.Den Zuschauern stockte der Atem, in der Boxengasse herrschte blankes Entsetzen: Die 17 Jahre alte deutsche Nachwuchs-Rennfahrerin Sophia Flörsch ist auf dem engen und gefährlichen Stadtkurs von Macao schwer verunglückt. Die Bilder ihres Rennwagens, der mit mehr als 270 Stundenkilometern abhebt und ungebremst durch die Fangzäune in mehreren Metern Höhe gegen Schutzplanken kracht, ließen das Schlimmste befürchten.

Nur wenige Stunden nach dem schweren Crash meldete sich die Münchnerin aber per Twitter aus dem Krankenhaus: „Ich wollte alle wissen lassen, dass ich okay bin.“ Dabei kündigte sie auch an, dass sie am heutigen Montag operiert werden soll. Wie durch ein Wunder war Flörsch schon nach dem Horror-Crash beim Weltfinale der Formel 3 auch bei Bewusstsein und ansprechbar.

Sie erlitt zwar eine Fraktur der Wirbelsäule, wie die Veranstalter nach einer eingehenden Untersuchung durch den Chefarzt des General Krankenhauses Conde S. Januario in Macao mitteilten. Ihr Vater versicherte aber, dass seine Tochter keine Lähmungserscheinungen habe und alles bewegen könne.

Insgesamt wurden vier weitere Personen in den Unfall verwickelt, der zu einer rund einstündigen Unterbrechung des Rennens geführt hatte. Der japanische Nachwuchspilot Sho Tsuboi klagte über Schmerzen im Lendenwirbelbereich, ein Fotograf erlitt Verletzungen an der Leber, ein anderer sowie ein Streckenposten Gesichts- und Kopf-Traumata. Der Marshall zog sich zudem einen Oberkieferbruch zu.

„An Sophia und die anderen Unfallbeteiligten – wir denken an euch und hoffen weiterhin das Beste“, twitterte Formel-3-Europameister Mick Schumacher. Der 19 Jahre alte Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher konnte nach Startplatz sechs im Wagen des italienischen Prema Powerteams einen Rang aufholen. Den Sieg sicherte sich der ebenfalls 19 Jahre alte Daniel Ticktum. Der Brite hatte sich in der EM-Wertung Schumacher geschlagen geben müssen.

Das sportliche Geschehen geriet angesichts des schrecklichen Unfalls von Flörsch aber zur Nebensache. Die Münchnerin, die am 1. Dezember 18 Jahre alt wird, war erst im Verlauf dieses Jahres in die Formel 3 aufgestiegen, als sie für das niederländische Van Amersfoort Team in Zandvoort an den Start ging. Sie hatte sich zuvor mit starken Leistungen in der Formel 4 empfohlen und es dort als erste Frau zweimal aufs Podest geschafft. Als erste Frau aus Deutschland trat sie beim Grand Prix in Macao an. Im Zeittraining hatte sich Flörsch auf Platz 20 unter 28 Teilnehmern aus 14 Nationen gekämpft. In der Qualifikation war sie 19. geworden. Bei ihrem Unfall in der vierten Runde lag Flörsch auf Position 15.

Unklare Ursache

Zunächst blieb die Unfallursache unklar. Flörsch verlor offensichtlich auf der Geraden vor der Lisboa-Kurve die Kontrolle über ihren Wagen. Sie hob mit ihrem Auto ab und flog mit dem Heck zuerst durch und über die Fangzäune, ehe sie mit der Cockpitseite in die Begrenzungsbefestigungen, hinter denen Fotografen die Möglichkeit haben, Bilder zu machen, in mehreren Metern Höhe einschlug. Der Wagen stürzte daraufhin zurück auf den Boden. Der schwere Unfall wird nun in den kommenden Tagen vom Internationalen Automobilverband FIA untersucht. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 19.11.2018