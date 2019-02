Schwierige Suche auf Schalke

Gelsenkirchen.Nach dem angekündigten Rückzug von Sportvorstand Christian Heidel zum Saisonende sucht Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 erneut nach einem starken Mann. Doch wer passt in der verfahrenen Lage mit der bedenklich taumelnden Mannschaft und dem angeschlagenen Trainer Domenico Tedesco am besten? Wer ist in der Lage, wieder für die dringend benötigte Ruhe zu sorgen?

Der Kreis der Nachfolge-Kandidaten ist jedenfalls begrenzt. In erster Linie werden Jonas Boldt (37 Jahre), der zum Saisonende in Leverkusen vorzeitig aufhört, und Michael Reschke genannt. Der 61 Jahre alte Rheinländer war erst vor wenigen Tagen (12. Februar) beim VfB Stuttgart als Sportvorstand entlassen und durch Thomas Hitzlsperger ersetzt worden. Der 62-jährige Klaus Allofs, jahrelang erfolgreich als Manager in Bremen und Wolfsburg tätig, signalisierte seine Bereitschaft, nach 26 Monaten wieder in verantwortlicher Position in der Bundesliga arbeiten zu wollen.

Ein Tandem als Lösung?

Möglich wäre auch eine überraschende Lösung mit bisher allenfalls als Außenseiter geltenden Kandidaten: Erik Stoffelshaus, der einst auf Schalke anfing und sich etwa als Sportdirektor bei Lokomotive Moskau profiliert hat. Oder die Ex-Profis Christoph Metzelder und Marc Wilmots. Sky-Experte Lothar Matthäus sprach sich nach dem Aus von Heidel, der die spezielle Schalke-Mentalität nie verstand – deutlich für jemanden mit königsblauer Vergangenheit aus. Matthäus favorisiert Heidel-Vorgänger Horst Heldt (derzeit Hannover) als Nachfolger.

Als Variante wird auch eine Tandem-Lösung gehandelt. Die „Bild“ berichtete, dass Boldt (als Sportdirektor) und Reschke (Sportvorstand) es im Duett machen sollen. Beide kennen sich aus gemeinsamer Zeit in Leverkusen. Reschkes Ruf hat in Stuttgart in dieser Saison aber sehr gelitten, angefangen mit der stillosen Entlassung von Trainer Tayfun Korkut. Zudem wurde der frühere Technische Direktor des FC Bayern im Oktober 2018 von Uli Hoeneß als „der schlaue Herr Reschke“ abgekanzelt. Reschke scheiterte in Stuttgart (wie Heidel auf Schalke) an einer verfehlten Personalpolitik.

Boldt wird eine gute Zukunft als Manager zugetraut. Doch er scheint als Alleinverantwortlicher noch zu jung und unerfahren. Format, Charakter und Erfahrung sprächen letztlich für Allofs.

In der ganzen Diskussion um den künftigen Sportvorstand ist die Situation von Trainer Tedesco fasst etwas in den Hintergrund gerückt, obwohl es auch hier einige dicke Fragezeichen gibt. Der Coach ist nach dem großen Erfolg der Vorsaison dem Anspruch, die vorhandenen Spieler noch besser zu machen und in der Bundesliga-Spitze zu halten, schließlich nicht gerecht geworden.

Grundsätzlich gilt der 33 Jahre alte Einser-Fußball-Lehrer zwar als sehr kompetent und genießt bei Fans sowie im Verein noch immer Kredit. Tedescos Zukunft auf Schalke wird aber vor allem vom neuen Manager abhängen. dpa

